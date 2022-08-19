39-річний церковник стверджує, що нічого незаконного не скоював.

На Мальті священик парафії Марсашлокк Люк Сегуна підозрюється в незаконному привласненні пожертвувань парафіян, майже 150 тисяч євро з яких він витратив на порнографічні сайти.

Про це пише Times of Malta.

За даними слідства, хтивий священик нібито протягом декількох років незаконно привласнював пожертвування парафіян і використовував чималу частину з них на сайтах, які платно демонструють секс-шоу в прямому ефірі.

Джерела видання стверджують, нібито священик сам зізнався слідчим, що в той час він боровся з "сексуальною кризою", викликаною серйозною проблемою зі здоров'ям.

Водночас він заперечує будь-які правопорушення і не визнає себе винним за звинуваченнями в незаконному привласненні та відмиванні грошей. 39-річний чоловік стверджує, що платежі були зроблені йому особисто, тоді як звинувачення стверджує, що він незаконно привласнив близько 500 тисяч євро, переданих йому 150 парафіянами протягом 10 років, і що гроші призначалися для церкви.

Також священику пред'явили звинувачення в шахрайстві, фальсифікації публічного акту і використанні підробленого документа. При цьому у нього виявили сотні тисяч євро, розміщені на різних банківських рахунках, а також колекцію з п'яти мотоциклів і двох автомобілів, які явно не можна дозволити собі на дохід священика.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні петиція про легалізацію порно і еротики набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.