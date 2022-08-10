На це знадобилося трішки більше місяця.

Петиція про легалізацію порно і еротики в Україні набрала 25 тисяч голосів. Це необхідна кількість для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

Згадана петиція під номером № 22/146438-еп з'явилася на сайті глави держави 4 липня. За неї проголосували 25 115 осіб за трохи більше, ніж місяць. Тепер пропозицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автором петиції став львівський музикант і письменник Тарас Сіромський. Згідно з його заявою, в розвинених державах немає заборони на порнографічну діяльність. А в Україні відповідний закон приймався з міжнародними зауваженнями про порушення свободи слова.

Сіромський також зазначив, що заборона не має сенсу. Адже якщо людина захоче зніматися у фільмах еротичного або порнографічного характеру, то вона поїде в країну, де це дозволено. В результаті українці працюватимуть на економіку інших держав.

Автор петиції дійшов висновку, що закон шкодить економіці і порушує права громадян. А суди у справах, пов'язаних з еротикою і порнографією, "нагадують Середньовіччя".

Нагадаємо, наприкінці березня дівчата за допомогою оголених фотографій зібрали 5 мільйонів гривень на армію. Тим часом у ЗМІ вже з'являлися новини, що поліція стежить за дівчатами, які продають "нюдси". Співробітники правоохоронних органів навіть купують такі знімки для пошуку складу злочину.

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