Наявність канібалізму в ранньому бронзовому столітті порушує питання про його мотиви. Вчені вважають, що це був не просто конфлікт, а розрахований акт дегуманізації.

У Британії археологи знайшли докази жахливої історії насильства та жорстокості, яка руйнує мирний образ бронзової доби.

Останки щонайменше 37 осіб, включно з чоловіками, жінками та дітьми, свідчать про те, що їх було жорстоко вбито, розчленовано і, можливо, з'їдено їхніми ворогами, пише Interesting Engineering. Після цього жертви були скинуті в яму глибиною 15 м.

Група з Оксфордського університету проаналізувала понад 3 тис. фрагментів людських кісток із місця ранньої бронзової доби в графстві Сомерсет. Рештки свідчать про навмисну спробу дегуманізувати ворогів. Це відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці про мирну ранню бронзову добу в Британії, розкриваючи темнішу і складнішу реальність.

Відео дня

"Воно малює значно похмурішу картину періоду, ніж багато хто міг би подумати", - прокоментував провідний автор дослідження Рік Шультінг.

Останки людських скелетів у 15-метровій шахті було виявлено ще в 1970-х роках. Різноманітність вікових груп і статей свідчить про те, що жертви, імовірно, були зрізом місцевої спільноти.

Початковий аналіз останків скелетів виявив докази насильницької смерті, зокрема, травми черепа від удару тупим предметом. Така картина травм відрізнялася від типових поховальних практик того часу. Це вказує на насильницьку і неприродну смерть цих людей.

Щоб зрозуміти природу цього насильства, дослідники провели більш детальний аналіз останків скелетів. Він виявив численні порізи та переломи, отримані незадовго до смерті. Ці докази свідчать про те, що тіла були навмисно вбиті і, можливо, навіть частково з'їдені.

Як зазначило видання, наявність канібалізму в ранньому бронзовому столітті Британії порушує питання про його мотиви. Це був не простий конфлікт; це був розрахований акт дегуманізації. Поїдаючи плоть своїх ворогів, злочинці прагнули звести їх до рівня тварин, щоб стерти їхню людяність. Розслідування вказує на те, що причиною, ймовірно, були соціальні чинники.

Команда вчених виокремила таку соціальну напруженість, як крадіжки, образи або інші міжособистісні образи. Ба більше, виявлення чуми у двох дітей припускає, що хвороба могла сприяти загостренню напруженості.

Ця різанина вважається "найбільшим прикладом міжособистісного насильства в британській доісторичній епосі", що прямо суперечить уявленням вчених про життя в ті часи.

"Це суворе нагадування про те, що люди в доісторичні часи могли зрівнятися з більш пізніми злодіяннями, що проливає світло на темний бік людської поведінки. Такі випадки навряд чи були поодинокими і вони заслуговують на те, щоб про них розповіли", - підсумували автори.

Вас також можуть зацікавити новини: