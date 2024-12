У Стародавньому Китаї рисове пиво мало важливе соціальне і культурне значення.

Археологи виявили переконливі докази існування в стародавньому світі рисового пива. Знахідки віком 10 000 років були знайдені на стоянці Шаншань у китайській провінції Чжецзян.

Як пише Interesting Engineering, вчені вивчили дванадцять стародавніх фрагментів кераміки зі стоянки Шаншань, датованих 10 000-9 000 років до н. е. в період неоліту.

"Ці черепки були пов'язані з різними типами посудин, зокрема для ферментації, подачі, зберігання, приготування та обробки", - сказав Цзян Лепін з Інституту культурних реліквій та археології провінції Чжецзян (ICRA) в Китаї.

Міжнародна група дослідників стверджує, що ці докази є найбільш раннім відомим проявом технології ферментації рисового спирту в Східній Азії.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), можуть розширити розуміння стародавнього пивоваріння алкогольних напоїв у Східній Азії.

Вчені провели велике дослідження фрагментів кераміки і залишків за допомогою вилучення мікроскопічних. Вони шукали крихітні стародавні форми життя, як-от залишки рослин і грибів, які могли бути замкнені в залишках, що залишилися на внутрішньому боці горщиків, у самій глині або в бруді, що оточував кераміку. Лю Лі зі Стенфордського університету, перший автор статті, сказав:

"Ми зосередилися на ідентифікації фітолітів, крохмальних гранул і грибів, надаючи інформацію про використання кераміки та методи обробки їжі, які використовувалися на цьому місці".

Сліди крихітних рослинних скам'янілостей (фітолітів) з одомашненого рису були знайдені в залишках кераміки. Це свідчить про те, що рис був основним джерелом їжі для стародавніх людей Шаншань.

Зазначається, що лушпиння і листя рису також використовували у виробництві кераміки, що підкреслює важливість рису в культурі Шаншань.

Ці керамічні посудини були спеціально розроблені для ферментації та слугували найбільш ранніми відомими пивоварнями у Східній Азії.

Дослідники виявили на кераміці сліди грибків, таких як цвіль Monascus і дріжджі. Ці грибки часто використовуються в традиційних китайських методах пивоваріння, що дає змогу припустити, що стародавні люди робили ферментовані напої.

Також було виявлено, що більшість грибків, пов'язаних з ферментацією, були виявлені в певному типі горщика - кулястому глечику. Це говорить про те, що ці горщики були спеціально розроблені для приготування ферментованих напоїв.

Результати показують, що стародавні люди знали, як робити алкогольні напої з використанням рису та особливих грибів, які вони варили в певних типах кераміки. А теплий вологий клімат раннього голоцену забезпечував ідеальні умови для росту грибків, що необхідно для процесу ферментації.

"Одомашнений рис став стабільним ресурсом для ферментації, а сприятливі кліматичні умови сприяли розвитку технології ферментації на основі ку, яка спиралася на ріст нитчастих грибів", - сказав професор Ліу.

Зазначається, що в Стародавньому Китаї рисове пиво, ймовірно, мало важливе соціальне та культурне значення. Можливо, його використовували в ритуалах, святкуваннях і як форму соціального зв'язку.

