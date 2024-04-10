Кістки лисиці, розміром приблизно з німецьку вівчарку, були знайдені похованими поруч із людьми.

Під час того, що було названо "рідкісною і незвичайною знахідкою", вчені виявили кістки вимерлої лисиці і знайшли докази того, що тварина мала "сильний зв'язок" з людьми.

Аналіз останків скелетів віком 1500 років із поховання в аргентинській Патагонії дозволяє припустити, що Dusicyon avus, або вовк Фолклендських островів, був "цінним супутником груп мисливців-збирачів", пише Sky News.

Кістки належать одній тварині, а людські останки, поховані разом із ними, належать 21 людині. Відсутність слідів порізів на кістках дає змогу припустити, що тварина була свійською твариною, а не видом, на якого полювали заради їжі, кажуть учені.

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Результати були опубліковані в журналі Королівського товариства Open Science.

Автор дослідження доктор Офелі Лебрассер з Оксфордського університету додала: "Його дієта нагадувала дієту людей, похованих на цьому місці, а не дієту диких псових, зокрема типового Dusicyon avus. Така схожість у дієті дозволяє припустити, що його або годували мисливці-збирачі, або він харчувався кухонними відходами".

Той факт, що лисиця була похована поруч із людьми, дає змогу припустити, що ця конкретна тварина "мала особисте значення", додала вона.

Лисиця була розміром з німецьку вівчарку, вагою від 10 до 15 кг і жила на відкритих трав'янистих ділянках на більшій частині Південної Америки. Згідно з даними команди, D. avus вимер близько 500 років тому, але причини його зникнення незрозумілі. Поява собак у Патагонії десь між 700 і 900 роками тому могла сприяти цьому. Також досі неясно, чи були лисиці хорошими домашніми тваринами.

Доктор Лебрассер сказав: "Деякі особини, можливо, менше боялися людей, що, можливо, сприяло розвитку більш тісного зв'язку, але наразі ми не можемо це підтвердити".

Новини про собак

Недавнє дослідження показало, що собаки можуть зіставляти деякі слова з предметами. Це дозволяє припустити, що вони можуть розуміти слова так само, як люди, пише CNN.

Зазначається, що дослідження було опубліковано в журналі Current Biology, і висновки дослідження піддалися ретельній перевірці з боку інших експертів у цій галузі. І за словами вчених, це перше таке свідчення активності мозку у тварини.

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