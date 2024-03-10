Розкопки в Закарпатті виявили археологічні артефакти, яким майже півтора мільйона років.

Археологічні знахідки свідчать, що перші люди на європейському континенті оселилися на території, яка сьогодні належить Україні. Про це йдеться у дослідницькому звіті, опублікованому на сторінках авторитетного наукового видання Nature.

Зазначається, що ще у 1970-роках поблизу селища Королево на Закарпатті археологи виявили стоянку первісної людини. Знайдені тут кам’яні знаряддя вивчалися кількома дослідницькими групами. Хоча наукова важливість стоянки біля Королевого була визнана вже давно, головним питанням було датування найнижчих, тобто найбільш ранніх шарів з артефактами.

В новому дослідженні науковці використали два методи датування поховання за допомогою космогенних нуклідів і дійшли висновку, що вік цих знахідок становить орієнтовно 1,42 мільйона років.

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Таким чином, стоянка первісних людей біля Королево є найдавнішою в Європі. Принаймні серед тих стоянок, які вдалося надійно датувати. Також закарпатська стоянка гомінідів доповнює просторовий і часовий розрив у знаннях науковців – між появою перших людей на Кавказі приблизно 1,85–1,78 мільйона років тому та появою людей у південно-західній Європі приблизно 1,2–1,1 мільйона років тому.

"Наші висновки підтверджують гіпотезу про те, що Європа була колонізована зі сходу, а наш аналіз придатності середовища існування показує, що ранні гомініни використовували теплі міжльодовикові періоди, щоб розселитися у вищих широтах і відносно континентальних місцях, таких як Королево, задовго до середньоплейстоценового переходу", – йдеться у публікації.

Інші новини про археологічні відкриття

Як писав УНІАН, в Іспанії археологи знайшли химерну 2000-річну бронзову руку, яка покрита загадковими написами. Вчені припускають, що напис пов'язаний із стародавніми палеоіспанськими мовами і, можливо, був частиною мови, яка перетворилася на баскську в сучасній Іспанії.

Також ми розповідали, що археологи у Лондоні зробили "виключно важливе" відкриття - знайшли ціле похоронне ложе з дерева римських часів. Це перша подібна знахідка на території Великобританії і експерти вже назвали її "безпрецедентною".

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