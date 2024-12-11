Ці малопомітні вбивці відповідальні за сотні тисяч смертей по всьому світу щороку.

У світі, де все ще живуть потужні хижаки, здається, найсмертоноснішою твариною є щось на зразок великої білої акули, ведмедя грізлі чи іншого подібного звіра. Однак найсмертоносніша тварина не є ані лютою, ані могутньою, але водночас несе відповідальність за сотні тисяч смертей щороку. Йдеться про комарів, пише IFL Science.

Зазначається, що, наприклад, жертвами акули щороку стають близько 10 людей у ​​всьому світі. Порівняно з падаючими кокосами, які щороку вбивають близько 150 людей, акули справді не заслуговують на той страх, який вони викликають.

У Північній Америці мешкає близько 750 000 чорних ведмедів, які щороку в середньому вбивають... одну людину. Навіть корови перевершують ведмедів і акул, оскільки вбивають 20-22 людини тільки в США щороку.

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Павуки, які є предметом багатьох страхів у всьому світі, несуть відповідальність за надзвичайно мало смертельних укусів, особливо після того, як у 20 столітті були розроблені протиотрути. Однак цього не можна сказати про укуси змій. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнає укуси змій "забутою тропічною хворобою", оскільки щороку від них гине близько 140 000 людей у ​​всьому світі.

Але навіть змії не можуть конкурувати з найпотужнішим убивцею. Щороку через цю істоту гинуть від 700 000 до 2,5 мільйонів людей. Це - комар.

Комарі є переносниками різних хвороб, найнебезпечнішою з яких є малярія, яка вбиває близько 600 000 людей щороку, ще 200 мільйонів випадків призводять до втрати працездатності на кілька днів. Хвороба вражає переважно людей, які проживають у тропічних і субтропічних зонах. У країнах з найвищим рівнем передачі найбільш уразливими є маленькі діти, у яких не виробився імунітет, а також вагітні жінки, імунітет яких був змінений вагітністю.

"Малярія – не єдина хвороба, яку переносять комарі. Лихоманка Денге, вірусна інфекція, також поширена в тропічних і субтропічних регіонах. ... Хоча це не таке серйозне захворювання, як малярія, і більшість людей з часом одужують, воно все одно дуже неприємне для тих, хто його переживає", - йдеться у статті.

Існують також інші захворювання, що передаються комарами, включаючи вірус Західного Нілу, який, хоч і рідко, призводить до летального результату. Специфічного лікування цієї інфекції на даний момент не існує, пише видання:

"Незважаючи на крихітний розмір, комар справді є серйозним вбивцею в усьому світі, і, оскільки кліматичні зміни тривають, проблема може поширитися на райони, які раніше не страждали від цієї проблеми".

Найнебезпечніші тварини у світі

Раніше УНІАН повідомляв про найнебезпечніших тварин у світі. До їхнього переліку увійшли: комарі, люди, чорна мамба, пилчасті гадюки, собаки, бегемоти звичайні, леви, морські крокодили, жуки-вбивці, слони, мухи цеце, аскариди, індійський червоний скорпіон, акула-бик та червоноспинні павуки.

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