Чоловік поскаржився на пограбування в Одесі минулого тижня.

В Одесі чоловіка за день пограбували двічі. Перший раз інцидент стався в курортній Аркадії, а вдруге людину пограбував "рятівник" – чоловік, який зголосився підвезти постраждалого додому.

Потерпілому 34 роки, він минулого тижня (9 – 15 серпня) звернувся до правоохоронців повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Він розповів, що на пляжі "Аркадія" познайомився з 24-річною дівчиною з передмістя. Вони разом відпочивали, випили вино, після чого чоловік заснув.

"Коли він заснув, нова знайома забрала у нього перстень, смартфон і кілька тисяч гривень", – повідомили у главку.

Через кілька годин потерпілий потрапив у поле зору 22-річного вихідця із Закавказзя, якого, як з'ясувалося пізніше, за підозрою у пограбуванні розшукували столичні поліцейські.

Іноземець запропонував розгубленому чоловікові довезти його додому. Потім разом з ним піднявся у квартиру нібито, щоб отримати оплату за проїзд, а там вдарив його по голові, відібрав золоті вироби та кілька тисяч доларів.

Читайте такожВ Одесі дівчина за парковку заплатила майже $1000Правоохоронці оперативно встановили особи зловмисників. Дівчину розшукали в центрі Одеси, а чоловіка через кілька днів – в Чернігівській області, коли він з награбованим майном намагався втекти до сусідньої держави.

Зловмиснику повідомлено підозру у пограбуванні, поєднаному з проникненням у житло. Він вже заарештований. За скоєне іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Дівчині повідомлено підозру в крадіжці.

Тим часом у соціальних мережах повідомляється, що потерпілий – одружений, з дівчиною він познайомився в одному з клубів Аркадії. Коли він заснув, зловмисниця вкрала у нього мобільний телефон, обручку і близько 40 тис. грн. Іноземець, якому довірився потерпілий, "обчистив" його квартиру.

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Автор: Лариса Козова