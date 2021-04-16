Чоловіка затримали на виїзді з міста.

Житель Полтави за 15 хвилин встиг скоїти пограбування, побиття та викрадення автомобіля.

Читайте такожНа Рівненщині підліток знайшов термос з гранатами (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Спочатку чоловік виніс з магазину продукти, не розплатившись.

На вулиці він зупинив автомобіль, побив водія і викрав машину. Потерпілому чоловікові надали допомогу в лікарні.

Поліція визначила, де знаходиться автомобіль. Викрадача вдалося зловити вже на виїзді з міста.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська