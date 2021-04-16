Зловмисник не розплатився за продукти / скріншот
Житель Полтави за 15 хвилин встиг скоїти пограбування, побиття та викрадення автомобіля.
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Спочатку чоловік виніс з магазину продукти, не розплатившись.
На вулиці він зупинив автомобіль, побив водія і викрав машину. Потерпілому чоловікові надали допомогу в лікарні.
Поліція визначила, де знаходиться автомобіль. Викрадача вдалося зловити вже на виїзді з міста.
У Полтаві чоловік за 15 хвилин пограбував магазин, побив людину і вкрав авто
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