Приз глядацьких симпатій отримала світлина голуба з листом на голові.

Цьогорічним переможцем премії Комедійної фотографії дикої природи стала світлина Кена Дженсена з самцем мавпи, якого автору вдалося спіймати об’єктивом, коли тварина сиділа на тросі і вдавала виразні емоції.

Про це йдеться на сайті комітету премії.

"Золота шовкова мавпа у провінції Юньнань (Китай) – насправді, це демонстрація агресії, проте поза, в якому перебував самець, має дуже болючий вигляд", – пояснює Дженсен.

При цьому у комітеті премії переможців визначили й в окремих номінаціях: у перелік потрапили кумедні фото білоголового орла, бобрів, слона, ведмедів, риб, хамелеона, єнотів тощо.

Всього до фіналу дійшли 42 роботи. Приз глядацьких симпатій отримала світлина голуба з листом на голові.

Усі фото фіналістів:

Минулорічним переможцем премії Комедійної фотографії став знімок черепахи "зі середнім пальцем" Марка Фіцпатріка.

Премія Comedy Wildlife Photo Awards заснована у 2015 році фотографом Полом Джойнсоном-Гіксом й Томом Салламом. Ідея конкурсу полягає в тому, щоби нагадати про важливість збереження дикої природи.

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Автор: Віолетта Орлова