У Польщі на мисливця зі зброєю кинувся олень.
Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram розмістив сам потерпілий Лешек Камінський.
Чоловік вже давно займається полюванням і викладає у соцмережу фото з ловів у лісах Польщі. Проте жодне відео Лешека не зібрало стільки переглядів й реакцій підписників, як його остання пригода.
Кілька днів тому поляк знову відправився на полювання з друзями. Під час засідки у кущах на нього нізвідки вистрибнув олень і зачепив обличчя мисливця рогами.
"Ох, кур***", - встиг вилаятися Лешек.
При цьому тварина спокійно пробігла повз блогера, коли той приходив до тями. Відео з місця події записав відеореєстратор на голові чоловіка.
Як свідчать відзняті кадри, внаслідок інциденту тварина добряче поранила мисливця – з обличчя поляка пішла кров.
У мережі пишуть, що олень вибив блогеру око. Хоча ніяких згадок про деталі наслідків у самого Лешека на сторінці немає.