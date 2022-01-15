Відео з місця події записав відеореєстратор на голові чоловіка.

У Польщі на мисливця зі зброєю кинувся олень.

Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram розмістив сам потерпілий Лешек Камінський.

Чоловік вже давно займається полюванням і викладає у соцмережу фото з ловів у лісах Польщі. Проте жодне відео Лешека не зібрало стільки переглядів й реакцій підписників, як його остання пригода.

Кілька днів тому поляк знову відправився на полювання з друзями. Під час засідки у кущах на нього нізвідки вистрибнув олень і зачепив обличчя мисливця рогами.

"Ох, кур***", - встиг вилаятися Лешек.

При цьому тварина спокійно пробігла повз блогера, коли той приходив до тями. Відео з місця події записав відеореєстратор на голові чоловіка.

Як свідчать відзняті кадри, внаслідок інциденту тварина добряче поранила мисливця – з обличчя поляка пішла кров.

У мережі пишуть, що олень вибив блогеру око. Хоча ніяких згадок про деталі наслідків у самого Лешека на сторінці немає.

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