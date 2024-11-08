Цей продукт варто зберігати окремо від інших продуктів.

Яйця є одним з ключових продуктів у харчуванні багатьох людей. Їх смажать, варять та додають у різні страви. Однак не всі знають, як правильно варити яйця, адже у багатьох вони у процесі тріскаються.

Як пише Еxpress, є багато нюансів. Зокрема, у Британії курей вакцинують від сальмонели, а тому яйця з позначкою "Британський лев" безпечніші для вживання і їхній ступінь приготування не піддасть ризику ваше здоров'я.

Крім того, це означає, що ці яйця безпечно зберігати поза холодильником, якщо на вашій кухні температура нижче 20 °C. Однак все ж краще зберігати їх у холодильнику і за 30 хвилин перед приготуванням дістаньте, щоб уникнути проблем. Через раптову зміну температураи яйця можуть потріскатись.

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"Зберігайте яйця при постійній температурі нижче 20C — це зберігає свіжість і якість. Холодильник — найкраще місце для їх зберігання на домашніх кухнях. Для найкращих результатів дістаньте їх із холодильника за півгодини до приготування, інакше раптова зміна температури може розколоти шкаралупу або знизити його в’яжучі якості під час випікання", - радять у Lion Mark's Egg Info.

Цей продукт варто зберігати окремо від інших продуктів, бажано у спеціальному лотку. Оскільки шаралупа пориста, то краще тримати яйця подали від їжі з різким запахом та сирого м'яса.

До і після роботи з яйцями варто мити руки, щоб убезпечити себе від потенційних інфепкцій. Їжте страви, що містять яйця, якомога швидше після їх приготування.

Поради щодо зберігання продуктів

Цибуля має досить тривалий термін служби, але розуміння правил її зберігання не тільки заощадить ваші гроші, а й зробить ваші овочі ще смачнішими.

Картоплю часто зберігають в холодильнику або у ящику на кухні. Однак, якщо зберігати її в неправильному місці, вона може дуже швидко згнити.

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