Конфліктна ситуація трапилася під час переговорів лідерів Євромайдану з тодішньою владою.

Столичний міський голова Віталій Кличко розповів, як за часів Євромайдану на одній із зустрічей тодішньої влади з опозицією він ледь не побився з екс-президентом Віктором Януковичем.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Гордона, Януковичу не сподобалися слова Кличка на його адресу і він побіг до нього з кулаками. Мер це підтвердив.

"Щодо закінчення демонстрацій жахливий був тиск. Я сказав, що ні в якому разі ніхто розходитися не буде. "Якщо ви будете на нас тиснути..." якісь грубі слова з його боку [пішли], я парирував... Він скочив, почав оббігати [стіл]", - згадав Кличко.

Він додав, що розумів - коли Янукович наблизиться, вибору не буде.

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"А він такий масивний, насправді. Трохи, може бути, нижче мене, але ще, думаю, важче. І я вже думав: "Якось президента ж бити не можна ні в якому разі. Захищатися - теж". А в боксі як можна захищатися? Ну вставши в таку, знаєте, бойову стійку..." - сказав Кличко.

У підсумку Янукович до нього так і не добіг, каже Кличко. І додає, що ніколи не бив нікого за межами рингу

"Я думаю, у мене дуже хороша реакція. Максимум, що вийшло б у Віктора Федоровича, – це помахати по повітрю. Потрапити - ніколи б не потрапив", - переконаний міський голова.

Як відомо, Київ Кличко очолив у червні 2014 року, до цього, після завершення спортивної кар'єри, був народним депутатом від партії "УДАР".

Янукович нині переховується від українського правосуддя в Росії.

Автор: Юрій Годован