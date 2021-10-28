Йдеться про суму у розмірі 70 млн швейцарських франків.

Швейцарія отримала "позитивну відповідь" від української влади щодо завершення судових процедур, які мають дозволити Україні отримати заморожені активи колишнього президента України Віктора Януковича та осіб з його оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це федеральний радник, віце-президент та голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кассіс відповів на запитання, що перешкоджає поверненню заморожених у Швейцарії коштів Януковича до України і чи вдасться їх повернути до 2024 року, оскільки через три роки за швейцарським законодавством більше не вдасться продовжувати дію санкцій стосовно активів Януковича.

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"Дійсно, зараз між Україною і Швейцарією є взаємна допомога у судовій сфері. Йдеться про суму у 70 мільйонів швейцарських франків, і ці кошти належать українському народу", - сказав він.

Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії зазначив, що це питання сьогодні обговорювалося на переговорах з Кулебою і ще раніше порушувалося на конференції реформ у Вільнюсі.

"І дійсно, сім років минуло відтоді, і ми зауважили та сигналізували до України, що залишається три роки (для можливості збереження замороження активів Януковича у Швейцарії - УНІАН). Але ми отримали позитивну відповідь у тому сенсі, що відбуваються необхідні судові процедури для того, щоб як тільки юридична ситуація в Україні зміниться у судовій сфері, ці кошти могли повернутись до України", - наголосив Кассіс.

Активи Януковича у Швейцарії

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2021 року у Швейцарії заявили, що активи колишнього президента України Віктора Януковича та осіб з його оточення можуть бути заморожені ще три роки.

У лютому 2014 року Федеральна Рада (уряд) Швейцарії вирішила заморозити рахунки близько 20 осіб у банках Конфедерації, зокрема Януковича і його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова й інших колишніх членів українського уряду. Йдеться про суму у розмірі 70 млн швейцарських франків.

Швейцарія очікує на судові рішення щодо представників режиму Януковича для пришвидшення повернення вкрадених активів. 15 грудня 2016 року посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер наголошував, що повернення в Україну активів Януковича без судових рішень про встановлення їх незаконного походження малоймовірне.

Автор: Віталій Саєнко