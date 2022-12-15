З усього комплекту Павла Пригожина тільки наколінники були російськими.

Керівник ЧВК "Вагнера" Євген Пригожин на початку грудня через свою прес-службу розкритикував колишнього голову "Роскосмоса" Дмитра Рогозіна за появу на публіці у формі НАТО. При цьому син "кухаря Путіна" теж носить її на фронті.

Як повідомив портал "Можемо пояснити", прес-служба Пригожина написала: "Якби особа в НАТОвському одязі наблизилася до позицій ПВК Вагнера, то думаю, ми відправили б її в пластиковому мішку для впізнання".

Однак у вересні військовий кореспондент КП Надана Фрідріхсон сфотографувалася з сином Євгена Пригожина Павлом на фронті. І він теж носив форму НАТО з відповідним забарвленням. Аналітик Belingcat Арік Толлер впізнав Павла Пригожина за фото з його видаленого аккаунта у "Вконтакте". Імовірно, син воює у складі ПВК свого батька.

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Павло був одягнений в шолом, що нагадує американський Enhanced Combat Helmet, із забарвленням Multicam НАТО, тактичні рукавички для стрільби Mechanix M-Pact виробництва США, британський бронежилет DCS Warrior Assault Systems і словацькі тактичні черевики Lowa Zephyr. Загальна вартість обмундирування — понад 148 тисяч рублів (понад 84 тисяч гривень за офіційним курсом).

Тільки наколінники "Рись" у сина Пригожина виявилися російськими. Повідомляється, що куртки в забарвленні НАТО популярні і серед розвідників Міноборони РФ. Вони купують це обмундирування за свій рахунок, незважаючи на ризик отримати догану від командування.

Проблеми з постачанням в російській армії

Інструктор мобілізованих рашистів 12 грудня звернувся до губернатора Кемеровської області Сергію Цивільова. Він поскаржився на відсутність спорядження. Їм видали "один джгут і дві броні".

Як повідомили в американському Інституті вивчення війни, мобілізовані військовослужбовці з Серпухова Московської області заявили 23 листопада, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, обмундирування та захисного спорядження, що призвело до масових втрат.

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