Ще десятки окупантів отримали поранення.

Українські воїни продовжують нещадно знищувати російських окупантів під Бахмутом. Під час одного зі штурмів ЗСУ ліквідували 17 "вагнерівців". Ще 70 найманців отримали поранення.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на один з некрологів, нещодавно в РФ поховали окупанта-"вагнерівця" Олександра Кудряшова.

Зазначається, що Кудряшов "загинув смертю хоробрих" під Бахмутом. Разом з ним на штурм пішли до сотні загарбників. В результаті 17 найманців загинули, щонайменше 70 отримали поранення.

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Невдалий штурм "вагнерівці" здійснили на початку листопада. Втім, Кудряшова поховали лише зараз. Ватажок "ЛНР" Пасічник нагородив його орденом посмертно.

Хоча в некролозі не зазначається, що Кудряшов був "вагнерівцем", його авторка додає посилання про кримінальне минуле ліквідованого окупанта. "Штірліц" підтвердив, що той був найманцем, завербованим у в'язниці.

"ПВК "Дємбєль" (Вагнер) продовжує впевнено утилізувати російських рецидивістів-півників. Штурм - мінус 87 орків. Гарний показник роботи наших воїнів", - зазначив офіцер.

Ситуація в Бахмуті: як окупанти штурмують місто

З серпня 2022 року тривають важкі бої навколо Бахмута. Українська армія успішно утримує свої позиції та відбиває атаки росіян.

9 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

Своєю чергою капітан Нацгвардії України Петро Кузик повідомив, що окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в разі захоплення українського Бахмута окупантами російська пропаганда подасть це, як "взяття" Берліну в часи Другої світової війни. За його словами, окупація Бахмута потрібна Путіну, для проведення нової хвилі мобілізації.

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