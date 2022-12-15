Українські воїни продовжують нещадно знищувати російських окупантів під Бахмутом. Під час одного зі штурмів ЗСУ ліквідували 17 "вагнерівців". Ще 70 найманців отримали поранення.
Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на один з некрологів, нещодавно в РФ поховали окупанта-"вагнерівця" Олександра Кудряшова.
Зазначається, що Кудряшов "загинув смертю хоробрих" під Бахмутом. Разом з ним на штурм пішли до сотні загарбників. В результаті 17 найманців загинули, щонайменше 70 отримали поранення.
Невдалий штурм "вагнерівці" здійснили на початку листопада. Втім, Кудряшова поховали лише зараз. Ватажок "ЛНР" Пасічник нагородив його орденом посмертно.
Хоча в некролозі не зазначається, що Кудряшов був "вагнерівцем", його авторка додає посилання про кримінальне минуле ліквідованого окупанта. "Штірліц" підтвердив, що той був найманцем, завербованим у в'язниці.
"ПВК "Дємбєль" (Вагнер) продовжує впевнено утилізувати російських рецидивістів-півників. Штурм - мінус 87 орків. Гарний показник роботи наших воїнів", - зазначив офіцер.
Ситуація в Бахмуті: як окупанти штурмують місто
З серпня 2022 року тривають важкі бої навколо Бахмута. Українська армія успішно утримує свої позиції та відбиває атаки росіян.
9 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.
Своєю чергою капітан Нацгвардії України Петро Кузик повідомив, що окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в разі захоплення українського Бахмута окупантами російська пропаганда подасть це, як "взяття" Берліну в часи Другої світової війни. За його словами, окупація Бахмута потрібна Путіну, для проведення нової хвилі мобілізації.