Вони зазначили, що багато часу у них йде на непотрібні збори, де не вирішуються ніякі проблеми фірми.

Приблизно 32% робочого часу у всіх офісах світу співробітники витрачають даремно -на марні збори, відповіді на електронні листи.

Такий результат показало опитування Slack і дослідницької компанії Qualtrics. У дослідженні взяли участь 18 тис. офісних працівників, в тому числі і керівників. Результати опитування виявили, що найбільше марно проводять час в офісах Індії (43%), Японії (37%) і Сінгапурі (36%). Однак з користю його проводять офісні працівники США і Південної Кореї.

Автори дослідження як не ефективну оцінюють "перформативну роботу", яка включає витрачання великої кількості часу на збори, де говорять про досягнення, але не ухвалюють рішення або вирішують проблеми.

Відео дня

Дослідники зазначили, що імітація діяльності на зборах і перебування якомога довше в активному статусі онлайн часто впливає на оцінку ефективності співробітників. Опитування показало, що 63% респондентів намагаються підтримувати свій онлайн-статус активним, навіть якщо вони не працюють.

Більше половини респондентів заявили, що найкращий спосіб для роботодавців підтримувати продуктивність — гнучкий графік, при цьому тільки 32% респондентів вважають, що максимальна продуктивність можлива при роботі в офісі.

Цікаві випадки при прийомі на роботу

Чоловік провалив співбесіду в перші 5 хвилин. Він зневажливо поставився до адміністратора і відразу ж справив погане враження. Виявилося, що секретаркою була HR-менеджер. Вона намагалася оцінити, наскільки шанобливе ставлення її потенційних співробітників до оточення.

А бізнесмен Джеймс Каан назвав три "вбивчих" питання, які роботодавці можуть поставити, щоб збити людину з курсу.

Вас також можуть зацікавити новини: