Чоловік цікавився здоров'ям і фітнесом, що, ймовірно, допомогло йому вижити / колаж УНІАН, фото REUTERS, сім'ї Елліота Фута і Стеф Вайс

Батько одного з австралійських серферів, зниклих безвісти в морі біля узбережжя Індонезії, розповів про 37-годинне випробування свого сина, сказавши, що його син "скам'янів", коли вночі дрейфував на дошці для серфінгу.

Елліот Фут, його дівчина Стеф Вайс і друзі Вілл Тігл і Джордан Шорт перебували в невеликому човні, який перекинувся в морі під час шторму недалеко від острова Пінанг біля узбережжя Ачеха в неділю ввечері, пише The Guardian.

Всі вони вижили після майже дводенного дрейфу у воді. На борту також знаходилися три індонезійських члени екіпажу, один з яких пропав безвісти у вівторок вдень.

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Батько Фута, Пітер Фут, сказав, що це було майже "смерть у сім'ї", коли він дізнався, що його син зник безвісти в морі.

"Це був такий стрес. Але зараз все добре. Це просто приголомшлива штука для виживання. Він виглядає трохи безладним, але він в порядку. Він отримав кілька порізів на боці, можливо, від човна", - сказав він.

Пітер заявив, що під час "дуже сильного шторму" на човен обрушилася велика хвиля, і всіх викинуло у воду.

"Вони всі схопили плавзасоби і дошки для серфінгу і збилися в купу. Але Елліот вирішив веслувати і покликати на допомогу. Він подумав, що острів знаходиться в певному напрямку, і вирушив у дорогу. Він скам'янів. Він дрейфував на дошці для серфінгу один півтора дня, і моє серце розбилося, коли я почув, як він злякався. Вночі він дрейфував в повній самоті в океані, і він був вугільно-чорним", - сказав він.

Інші були підібрані катамараном під керівництвом австралійця, який проживає в цьому районі, але Елліота не вдалося знайти протягом декількох годин після цього.

Пітер сказав, що Елліот цікавився здоров'ям і фітнесом, що, ймовірно, допомогло йому вижити.

"Він виконує дихальні техніки, голодує, приймає крижані ванни, і я думаю, що це допомогло йому вижити. Він був на дошці 37 годин", - додав він.

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Пітер сказав, що Елліот та його друзі збираються залишитися до кінця своєї серфінгової подорожі, незважаючи на важкі випробування.

"Він зі своїми кращими друзями, погода налагодиться, а прибій фантастичний. Люди постійно запитують мене, в якій лікарні він перебуває. Ніхто з них не звертався до лікарні. Вони повернулися на курорт", - розповів чоловік. Пітер сказав, що йому сказали, що один член екіпажу все ще пропав безвісти.

Представник міністерства закордонних справ і торгівлі підтвердив, що чотири австралійці, які зникли безвісти, були виявлені і знаходяться в безпеці.

"Два з трьох Індонезійських членів екіпажу також були виявлені. Ми подумки з сім'єю третього члена екіпажу, пошуки якого тривають", - сказав співрозмовник агентства.

Історії порятунку в морі

В Італії співробітники берегової охорони врятували 539 мігрантів, які дрейфували в Середземному морі на рибальському човні. Човен знаходився біля берегів острова Лампедуза. За даними місцевих ЗМІ, в ньому знаходилися громадяни різних країн, серед яких Єгипет, Сирія і Північна Африка. 

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