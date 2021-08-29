Мігранти могли прибути з Лівії.

В Італії співробітники берегової охорони врятували 539 мігрантів, які дрейфували у Середземному морі на рибальському човні.

Про це пише BBC.

Човен знаходився біля берегів острова Лампедуза. За даними місцевих ЗМІ, у ньому перебували громадяни різних країн, серед яких Єгипет, Сирія та Північна Африка.

Вважається, що човен міг прибути з Лівії, де мігранти перебували в ув'язненні. За даними міжнародної організації "Лікарі без кордонів", на їхніх тілах є сліди фізичного насильства.

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Мігрантів перевезли на Лампедузу, де знаходиться табір для мігрантів. Однак він розрахований приблизно на 300 осіб, а там проживає у п'ять разів більше.

Нагадаємо, що Польща поставить 2,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів. А ЗМІ підрахували, скільки трудових мігрантів покинули Україну.

Автор: Людмила Жерновська