Чіпси французького шеф-кухаря Александра Лайго були визнані "найавтентичнішими" у світі.

Шеф-кухар Александр Лайго, переможець щорічного Чемпіонату світу з готування картоплі фрі в Аррасі, розкрив секрет "найкращих у світі чіпсів". Про це пише The Telegraph.

Майстер використовує картоплю сорту Агата, який, за його словами, зазвичай зустрічається у Франції:

"Чесно кажучи, ми взяли найпростішу картоплю, Агату, яку можна знайти в усіх супермаркетах".

Видання зазначає, що картопля Агата, яка має восковий колір, це голландський сорт, який має тонку блідо-жовту шкірку.

"Лайго може очікувати на довгі черги та більший інтерес до свого ресторану з чіпсами та тартаром в Анже після своєї перемоги. Минулорічний переможець, Орель Местре з Лілля, сказав, що бізнес у його магазині чіпсів ... подвоївся після того, як він виграв титул", - пише видання.

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Шеф-кухар Джеймс Мартін поділився смачним і простим рецептом макаронів із сиром. Секрет криється в соусі. Кулінар починає з додавання цибулі, лаврового листа та гвоздики, щоб надати йому чудового смаку.

Він також радить використовувати якомога менше борошна, пропонуючи приблизно половину того, що рекомендує більшість рецептів.

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