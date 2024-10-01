Це ідеальна страва, якою можна поласувати буднім вечором.

Коли справа доходить до приготування вечері, яка обов’язково сподобається всім, смачна паста — це завжди правильний вибір. Але як приготувати класичні макарони з сиром? Відповідь - у матеріалі видання Express, яке розповідає про рецепт відомого шеф-кухаря Джеймса Мартіна.

Секрет його простого, але смачного рецепту макаронів із сиром криється в соусі. Кулінар починає з додавання цибулі, лаврового листа та гвоздики, щоб надати йому чудового смаку. Він також радить використовувати якомога менше борошна, пропонуючи приблизно половину того, що рекомендує більшість рецептів.

Далі він ділиться зручною порадою – вибирайте вінчик замість дерев’яної ложки під час приготування соусу. Це допомагає зберегти легкість соусу та запобігає його загущенню перед додаванням інших інгредієнтів.

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Потім кулінар рекомендує повільно додати молоко до своєї суміші, яка загущує соус, коли вона починає кипіти. До рецепту також входять смажена курка та гриби, які зроблять смак більш насиченим, а страву - ситнішою.

Метод приготування

Розігрійте духовку до 200C. Готуйте макарони відповідно до інструкцій на упаковці.

Злийте воду та охолодіть макарони під холодною проточною водою, потім знову її злийте.

Для приготування соусу злегка підігрійте молоко в каструлі.

Наколіть лавровий лист на цибулю за допомогою гвоздики, а потім опустіть все це в тепле молоко і настоюйте протягом п’яти хвилин.

Розтопіть вершкове масло у великій сковороді та всипте борошно. Вийміть цибулю з молока, а потім поступово змішуйте його з маслом і борошняною сумішшю.

Доведіть до кипіння і варіть до загустіння.

Додайте половину сиру в соус з гірчицею, вустерширським соусом і вершками, а потім зніміть з вогню.

Розігрійте гриль до високої температури. Обсмажте гриби на 25 г вершкового масла протягом двох хвилин.

Приправте соусом, потім вилліть на макарони. Додайте гриби і курку і перемішайте.

Перекладіть ложкою в жароміцну форму і зверху посипте сиром, що залишився. Поставте в духовку приблизно на 20-30 хвилин або поки не нагріється і не стане золотисто-коричневим.

Любителям вегетаріанської кухні експерт радить додати замість курки овочі або навіть рибу.

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