Ця історія сталася давно, але вчителька досі згадує її з теплотою.

8-річний школяр не розумів, що робить щось не так, коли подарував своїй вчительці сережки з діамантами, які він дуже красиво упакував для неї.

Вчителька поділилася своїм шоком, коли відкрила загорнутий подарунок від учня й виявила всередині діамантові сережки, повідомляє Mirror.

Вона в одній з соцмереж розповіла, що їй подарували презент багато років тому, але вона досі пам'ятає його:

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"Одного ранку дуже милий, чуттєвий хлопчик з гордістю подарував мені маленьку подарункову коробку, яку він, очевидно, дуже ретельно упакував й прикрасив".

За словами жінки, учень наполіг на тому, щоб вона відкрила негайно цю коробку. І вона була вражена, коли виявила в ній пару дуже великих діамантових сережок, які, здавалося, були оправлені в платину.

Не бажаючи збентежити юнака, який не був "дитиною, яка злісно краде у матері", вона прийняла подарунок. Але щойно настав час обіду, вона зателефонувала батькам хлопчика, щоб повернути сережки.

Але на цьому історія не закінчилася. Мати учня допомогла синові вибрати новий подарунок для його вчительки - фігурку ангела, щоб захистити її від поганих дітей.

Вчителька додала: "Ця історія сталася ще на початку 90-х! Цей "маленький хлопчик" зараз дорослий і має двох власних синів! Насправді я зіткнулася з ним кілька років тому в ресторані в місті, де раніше викладала. Він все ще милий і сором'язливий".

Пост жінки про такий подарунок набрав понад 7 мільйонів переглядів і сотні репостів від захоплених дописників. Одна людина написала: "Відмінно вирішили ситуацію і ви, й мама!". "Оплески вам, хлопчикові та його мамі", — погодився другий. Хтось додав: "Вчителі найкращі, і вони залишили такий незабутній слід у житті багатьох з нас!".

Жінка отримала скромний подарунок і казково розбагатіла

Раніше американка виграла лотерейний приз у розмірі півмільйона доларів за лотерейним квитком, який вона отримала у подарунок на день народження від свого чоловіка. За її словами, це був найкращий подарунок у її житті.

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