Тренер порадила для новачків починати свої тренування з 20 хвилин руху на день.

Сертифікований персональний тренер Стефані Мансур перше, що рекомендує людям, які лише починають свій шлях у фітнесі, це 20-хвилинну прогулянку. Багато хто запитує її, чи насправді цього достатньо, аби схуднути та побачити зміни в тілі. За її словами, таке питання є своєрідною пасткою, адже часто люди зосереджуються на розподілі часу, а не на тому, наскільки важливо вставати та рухатися. Про це йдеться у матеріалі видання TODAY.

Мансур зазначає, що навіть відома акторка Дженніфер Еністон обманювала себе, вважаючи, що тренування має тривати 45 хвилин. Раніше вона розповіла для видання, що дотримувалася підходу "без болю немає результату", через що її тренування були "виснажливими та болісними". Проте пізніше вона збагнула, що коротші проміжки часу тренувань краще впливають на її самопочуття.

"Просто займайтеся 10-20 хвилин, ви можете робити все, що завгодно протягом 10-20 хвилин. Інша справа, коли ви починаєте отримувати від цього задоволення. Я дійсно змушую себе, хоча б трохи потренуватися. Я одразу відчуваю себе неймовірно. Ви просто миттєво починаєте відчувати ці ендорфіни і цю енергію", - розповідала Еністон.

Відео дня

За словами тренера, якщо ви нещодавно почали займатися спортом, то варто це робити повільно. Навіть можна просто встати та, до прикладу, потанцювати на кухні 10 хвилин.

"Створення та дотримання режиму тренувань - це дуже важлива частина ментального процесу. Якщо почати тренування з надто великої тривалості, це може налякати і завадити вам залишатися вмотивованим. До того ж ви відчуєте себе краще, покращите настрій і відчуєте, що досягли успіху вже після кількох хвилин тренування. Тому я завжди раджу людям починати з малого. Ось чому я створюю так багато п'ятихвилинних планів тренувань і розтяжок, щоб люди могли втиснути їх у свій день", - додала Стефані Мансур.

Вона порадила починати свої тренування з 20 хвилин руху на день, це може бути прогулянка, біг, йога, розтяжка, пілатес або ж силова робота.

"Починаючи з 20 хвилин, у вас буде достатньо часу, щоб розігрітися і викластися по максимуму, перш ніж охолонути. Зрештою, ідеальним варіантом є тренування до 30 хвилин на день, але мій девіз - повільно і впевнено виграє перегони! Відкусіть шматочок цілі, яку ви можете прожувати - і прожовуйте її послідовно", - запевнила фахівець.

Тренер зауважила, що після того, як вам вдасться приділяти 20 хвилин руху на день впродовж декількох тижнів, то можна відрегулювати свій режим та зосередитися на своїх цілях, обравши потрібний вид вправ.

"Як правило, мої клієнти відчувають стрес і мають жирові відкладення в середній частині тіла. Тому я рекомендую обрати таку форму вправ, яка допоможе їм зняти стрес. Це може бути прогулянка, HIIT-тренування або танцювальне кардіотренування, де ви зможете розважитися. Якщо метою є тонізація, почніть включати 20-хвилинне силове тренування кілька днів на тиждень", - підкреслила вона.

За її словами, після того, як тренування по 20 хвилин увійдуть у ваш звичний ритм життя, ви можете збільшити його до рекомендованих 30 хвилин на день.

Стефані Мансур на останок порадила дотримуватися двоетапного плану дій, аби досягнути мети приділяти 30 хвилин фізичних вправ на день:

спершу почніть з п'яти хвилин на день, аби довести собі, що ви можете займатися спортом за звичкою;

після цього поступово збільшуйте час тренування.

"Поступово збільшуючи час, ви швидко досягнете 30-хвилинної позначки. І не забувайте, що три 10-хвилинні прогулянки протягом дня або дві 15-хвилинні силові сесії зараховуються!" - запевнила тренер.

Інші матеріали на спортивну тематику

Також сайт TODAY назвав 9 вправ, які спалюють найбільше калорій. Зокрема йдеться про біг, стрибки через скакалку в середньому та швидкому темпі, заняття на велотренажері в середньому та інтенсивному темпі, гімнастику та інших видів спортивних вправ.

Крім того, стало відомо, що станеться з вашим тілом, якщо ви будете пробігати милю щодня. Експерти запевняють, що навіть біг на короткі дистанції може мати значні переваги. За інформацією одного з досліджень, п’ять-десять хвилин щоденного бігу в повільному темпі можуть знизити смертність від усіх причин і збільшити тривалість життя.

Вас також можуть зацікавити новини: