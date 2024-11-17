Тім Кук розповів про те, що вмів за життя робити Стів Джобс, чого мало хто вміє.

Деякі радники Тіма Кука застерігали його від роботи зі Стівом Джобсом, наприкінці 1990-х років. Джобс тоді пропонував приєднатися Куку до Apple, коли компанія переживала "не найкращі роки". Однак він проігнорував ці поради і, слідуючи своїй інтуїції, погодився на те, що згодом назвав "можливістю, яка випадає раз у житті", повчитися у "творчого генія".

В інтерв'ю The Wall Street Journal Кук відповів на запитання, яких уроків він навчився від спілкування з Джобсом, і один із них особливо виділяється - це стосується основ емоційного інтелекту. Кук навчився в нього змінювати свою думку і не відстоювати минулі погляди, забувши про власну гордість.

За словами Кука, Джобс міг змінити свою думку так само швидко, як за клацанням пальців. Ця здатність спочатку приводила Кука в замішання. Однак з часом Кук полюбив цю рису.

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"Далеко не всі люди володіють таким умінням. Тому що вони прив'язані до своїх минулих поглядів. Я подумав, що це блискуче вміння", - зазначив він. У матеріалі також повідомляється, що інший мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос, на одній із конференцій також якось сказав, що "люди, які часто бувають праві, часто слухають і часто змінюють свою думку". Ця звичка дає змогу розумним людям долати фундаментальні упередження.

"Якщо ви не будете часто змінювати свою думку, ви будете часто помилятися", - наголосив Безос.

Як ви можете привчити себе думати як учений?

Коли колеги пропонують нову ідею або спосіб розв'язання проблеми, не піддавайтеся пориву відкинути її, йдеться в матеріалі. Натомість спочатку зосередьтеся на зборі інформації. Потім будьте готові всебічно обговорити її. І нарешті, подумайте про те, щоб протестувати або "випробувати" ідею в невеликих масштабах, щоб зібрати ще більше інформації.

Інші навички, які допоможуть розвивати особистість

Раніше УНІАН повідомляв, що 71-річна жінка ніколи не мала серйозних стосунків і рада цьому. Вона розповіла про свій секрет, підкресливши, що в цьому немає нічого поганого.

Крім того, чоловік розповів про дивну тактику на співбесіді.

"Це начебто весело, але також це можливість перевірити, чи може людина або знати свої межі і ввічливо відмовитися, або втриматися після великої кількості напоїв", - сказав співрозмовник видання.

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