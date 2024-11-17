Чого не можна казати на співбесіді, це показує, чи мають пошукачі самоконтроль.

Коли справа доходить до співбесіди, більшість пошукачів проводять години, вивчаючи компанію та готуючи відповіді на поширені запитання. Вони хочуть залишити позитивне, незабутнє враження на свого потенційного боса, щоб збільшити свої шанси отримати посаду, пише Mirror.

Але як би старанно пошукачі не готувалися, вони ніколи не можуть гарантувати, що в інтерв’юера немає "підступу в рукаві". Один із них поділився суперечливою тактикою, яку використовує його бос, коли опитує людей, щоб приєднатися до його команди менеджерів з продажу.

"Це ніби весело, але також це нагода перевірити, чи може людина або знати свої межі та ввічливо відмовитися, або втриматися після великої кількості напоїв. Очевидно, випивка є великою частиною продажів", - сказав співбесідник видання.

Відео дня

У соцмережі активно відреагували на допис. Один із коментаторів зазначив, що багато людей казали йому, що "ти найбільш тверезий п’яний, якого я коли-небудь бачив". На його думку, це пов’язане з тим, щоб знати, "коли досить".

"Це було б легким випробуванням для мене. Мені не подобається смак пива", "Залежно від галузі та країни, алкоголь, безумовно, становить велику частину продажів", - написали інші користувачі.

Інші поради щодо поводження на співбесіді

Раніше УНІАН повідомляв, яке питання ставить Ілон Маск під час кожної співбесіди, щоб виявити брехуна. Він запитує: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як з ними справлялися і як приймали рішення в ключові моменти?".

За словами мільярдера, відповіді на це запитання зазвичай достатньо, щоб дати йому "дуже гарне відчуття про когось", при цьому він навіть може виявити, чи брешуть йому.

Також ми інформцували про "тест на чашку кави" під час співбесіди. Бізнесмен Трент Іннес відмовить у працевлаштуванні усім, хто його провалить.

Наприкінці співбесіди він завжди звертає увагу на те, чи забирає кандидат свою чашку назад на кухню. Сенс тесту в тому, що якщо людина не віднесе чашку назад, вона не підходить для компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: