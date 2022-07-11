Американець пішов на вершину забороненим маршрутом.

На минулих вихідних американський турист впав у кратер Везувію, намагаючись дістати свій телефон.

Про це повідомляє Sky News.

23-річний чоловік намагався зробити селфі на вершині. Тоді його телефон вислизнув з рук і потрапив у кратер.

Чоловік намагався дістатися до пристрою, але потім впав у жерло вулкана.

Гіди Везувію під наглядом рятувального вертольота спустилися в кратер, щоб дістати туриста. Він отримав легкі травми.

До того ж з'ясувалося, що чоловік і троє його родичів пішли на вершину забороненим маршрутом. Їм пред'явлені звинувачення.

Експерти вважають Везувій в Італії одним з найнебезпечніших вулканів у світі. Він залишається єдиним вулканом на материковій частині Європи, який вивергався за останні 100 років. Після виверження в 1913 році Везувій залишався активним до 1944 року.

Кратер вулкана має діаметр 450 метрів і глибину 300 метрів. Найвища вершина - 1277 метрів.

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