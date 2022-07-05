Насправді туристів злякала не акула, а середземноморський сарган.

В Туреччині відпочиваючі побачили у воді рибу, схожу на акулу. Туристи не розгубилися і епічно відігнали її шваброю.

Інцидент стався в курортному Мармарисі, повідомляє ABC Gazetesi.

Так, до берега біля громадського пляжу підпливла риба з характерним плавником. Люди, що знаходилися у воді, сильно злякалися і почали кричати. Туристи одразу ж вирішили, що перед ними акула.

Знайшовся чоловік, який не злякався і вирішив прогнати "акулу". Для цього він схопив швабру і в буквальному сенсі "настукав" рибі по плавниках.

Все це потрапило на відео. Воно швидко "облетіло" мережу і викликало серйозні суперечки. Одні користувачі вважають, що на людей дійсно ледь не напала акула. Інші ж пишуть, що туристи переплутали і прийняли за хижу рибу середземноморського саргана.

Незабаром інцидент прокоментував муніципалітету Мармариса:

"Оголошення! Було зрозуміло, що риба, яку бачили на громадському пляжі і яку прийняли за акулу, була середземноморським сарганом. На думку фахівців, це невинна тварина. Ось чому вам не потрібно брати з собою швабру, коли ви йдете в море".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті у туалеті потяга знайшли "зайця" - ухильника, який намагався втекти до Словаччини.

Вас також можуть зацікавити новини: