В Туреччині відпочиваючі побачили у воді рибу, схожу на акулу. Туристи не розгубилися і епічно відігнали її шваброю.
Інцидент стався в курортному Мармарисі, повідомляє ABC Gazetesi.
Так, до берега біля громадського пляжу підпливла риба з характерним плавником. Люди, що знаходилися у воді, сильно злякалися і почали кричати. Туристи одразу ж вирішили, що перед ними акула.
Знайшовся чоловік, який не злякався і вирішив прогнати "акулу". Для цього він схопив швабру і в буквальному сенсі "настукав" рибі по плавниках.
Все це потрапило на відео. Воно швидко "облетіло" мережу і викликало серйозні суперечки. Одні користувачі вважають, що на людей дійсно ледь не напала акула. Інші ж пишуть, що туристи переплутали і прийняли за хижу рибу середземноморського саргана.
Незабаром інцидент прокоментував муніципалітету Мармариса:
"Оголошення! Було зрозуміло, що риба, яку бачили на громадському пляжі і яку прийняли за акулу, була середземноморським сарганом. На думку фахівців, це невинна тварина. Ось чому вам не потрібно брати з собою швабру, коли ви йдете в море".
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