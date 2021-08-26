Учасникам унікальних змагань дозволялося лежачи їсти, пити, розмовляти, користуватися телефонами, читати книги і відвідувати вбиральню один раз на 8 годин.

Мешканка Чорногорії Дубравка Аксич отримала 300 євро за перемогу в змаганнях із ліні.

Жінка отримала грошовий приз за те, що вона встановила рекорд, пролежавши на відкритому повітрі 117 годин, повідомили організатори змагань в Facebook.

Змагання стартували в Чорногорії кілька днів тому: учасники одночасно лягли на покривала і матраци. Переможцем же стає той, хто пролежить на покривалі якомога довше.

За правилами учасники можуть їсти, пити, розмовляти, читати книги і користуватися телефонами. Вставати дозволяється всього раз на вісім годин - для походу в туалет.

Такі змагання проводяться в Чорногорії щорічно. Останній рекорд ледачого лежання встановили учасники шостих відкритих змагань у 2018 році. Тоді жителі міста Нікшич Мілош Радулович і Анджела Дендич, а також мешканки Подгориці Мілка Додерович і Тівата Діяна Лабович стали переможцями після того, як пролежали 49 годин. До цього рекордсменом вважався Марко Джурович, який не вставав з матраца 37 годин.

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Автор: Олег Давигора