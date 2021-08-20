З 24 серпня в Чорногорію можна буде потрапити, лише якщо виконана одна з чотирьох умов.

Уряд Чорногорії запровадив нові епідеміологічні заходи, пов'язані зі стрімким поширенням коронавірусу, зокрема, обмежив в'їзд до країни.

Так, чорногорським громадянам та іноземцям можна в'їжджати до Чорногорії, лише якщо виконана одна з умов, пише "Балканський оглядач", а саме:

вакцинація від COVID-19 (принаймні однією дозою),

негативний ПЛР-тест, зроблений у межах 72 годин до в'їзду,

докази перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген має минути не менше 14 днів, але не більше 180-ти),

негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин.

В іншому випадку людину відправлять на самоізоляцію на 14 днів, яку можна буде припинити на шостий день, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

Водночас до Чорногорії без будь-яких обмежень можна в'їжджати з Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії. Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн.

Читайте такожRyanair не пускатиме на борт клієнтів відомого пошуковика авіаквитківЗазначається, що за останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 243).

У Посольстві України в Чорногорії повідомили, що, за офіційною інформацією, нові обмежувальні заходи щодо в'їзду діятимуть з 24 серпня. Дітям до 5 років тести не потрібні.

Інші обмеження в Чорногорії

Окрім того, влада Чорногорії запровадила особливі правила щодо проведення весіль, днів народжень, похоронів в закладах громадського харчування, а також відвідування культурних заходів, які передбачають одночасну присутність кількох осіб в одному просторі.

До того ж у країні забороняються збори понад 50 дорослих на відкритому громадському просторі - тротуарах, площах, вулицях, набережних тощо. Менша кількість людей може збиратися із дотриманням встановлених заходів: носінням масок та дотриманням дистанції.

Уряд рекомендує скоротити тривалість шкільного уроку до півгодини.

Такі заходи діятимуть з 21 серпня до 10 вересня і можуть змінюватися. У ЗМІ також з'явилася інформація про дію обмежень з 24 серпня.

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Автор: Катерина Комолова