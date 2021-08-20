Уряд Чорногорії запровадив нові епідеміологічні заходи, пов'язані зі стрімким поширенням коронавірусу, зокрема, обмежив в'їзд до країни.
Так, чорногорським громадянам та іноземцям можна в'їжджати до Чорногорії, лише якщо виконана одна з умов, пише "Балканський оглядач", а саме:
- вакцинація від COVID-19 (принаймні однією дозою),
- негативний ПЛР-тест, зроблений у межах 72 годин до в'їзду,
- докази перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген має минути не менше 14 днів, але не більше 180-ти),
- негативний експрес-тест на антиген не старше 48 годин.
В іншому випадку людину відправлять на самоізоляцію на 14 днів, яку можна буде припинити на шостий день, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.
Водночас до Чорногорії без будь-яких обмежень можна в'їжджати з Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово та Північної Македонії. Це стосується як громадян Чорногорії, так і громадян цих країн.
Читайте такожRyanair не пускатиме на борт клієнтів відомого пошуковика авіаквитківЗазначається, що за останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 інфікованих коронавірусом туристів, що становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 243).
У Посольстві України в Чорногорії повідомили, що, за офіційною інформацією, нові обмежувальні заходи щодо в'їзду діятимуть з 24 серпня. Дітям до 5 років тести не потрібні.
Інші обмеження в Чорногорії
Окрім того, влада Чорногорії запровадила особливі правила щодо проведення весіль, днів народжень, похоронів в закладах громадського харчування, а також відвідування культурних заходів, які передбачають одночасну присутність кількох осіб в одному просторі.
До того ж у країні забороняються збори понад 50 дорослих на відкритому громадському просторі - тротуарах, площах, вулицях, набережних тощо. Менша кількість людей може збиратися із дотриманням встановлених заходів: носінням масок та дотриманням дистанції.
Уряд рекомендує скоротити тривалість шкільного уроку до півгодини.
Такі заходи діятимуть з 21 серпня до 10 вересня і можуть змінюватися. У ЗМІ також з'явилася інформація про дію обмежень з 24 серпня.
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