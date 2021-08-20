Місцеві жителі такому сусідству вже не дивуються.

У деяких районах Харкова стали часто помічати диких лисиць, які, очевидно, перестали боятися людей і з'являються в громадських місцях.

Як пише місцевий Телеграм-канал, сьогодні відразу двох особин помітили у дворі біля 16-ї дитячої лікарні, район ХТЗ.

"У цьому районі вони походу часті гості", - пише автор публікації "ХС Харьков".

Напередодні це ж джерело показало, як тварині вдалося забратися на станцію Харківського метрополітену. "На Індустріальну вночі заскочив лис без маски і е-тікету і злегка навів суєту", - сказано в повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі зоозахисники забрали двох диких лисиць, яких тримали на території пункту прийому склотари. Тварини знаходилися у людей, які живуть в покинутому будинку і працюють на пункті прийому.

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Автор: Юрій Годован