У деяких районах Харкова стали часто помічати диких лисиць, які, очевидно, перестали боятися людей і з'являються в громадських місцях.
Як пише місцевий Телеграм-канал, сьогодні відразу двох особин помітили у дворі біля 16-ї дитячої лікарні, район ХТЗ.
"У цьому районі вони походу часті гості", - пише автор публікації "ХС Харьков".
Напередодні це ж джерело показало, як тварині вдалося забратися на станцію Харківського метрополітену. "На Індустріальну вночі заскочив лис без маски і е-тікету і злегка навів суєту", - сказано в повідомлення.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі зоозахисники забрали двох диких лисиць, яких тримали на території пункту прийому склотари. Тварини знаходилися у людей, які живуть в покинутому будинку і працюють на пункті прийому.