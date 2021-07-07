Тепер вони житимуть у притулку.

У Дніпрі зоозахисники забрали двох диких лисиць, яких тримали на території пункту прийому склотари.

Про це пише Інформатор.

Кілька тижнів тому з волонтерами притулку Dnipro Animals зв'язалася жінка і сказала, що бачила прив'язаних лисенят.

За її словами, тварини знаходяться у людей, які живуть в покинутому будинку і працюють на пункті прийому.

Читайте такожТварини Оклендського зоопарку отримають вакцину від COVID-19Волонтери запропонували цим людям гроші за лисенят, проте ті відмовилися.

"Попри те, що люди, у яких лисенята були, дійсно люблять їх і намагаються піклуватися, волонтери своїми очима переконалися, що необхідного їм догляду забезпечити люди не зможуть. Через недоліки вітамінів і відсутність медичної профілактики, у лисиць можуть початися проблеми зі здоров'ям, а тому їх терміново слід відвезти в клініку, а після - в притулок", - йдеться в повідомленні.

Пізніше власники тварин погодилися віддати чорнобуру лисицю, проте руде лисеня хотіли залишити собі. У підсумку тварин вдалося забрати.

Їх відвезли в клініку на огляд. У лікарні їм зроблять необхідні процедури і вакцини, а потім відправлять до притулку, який спеціалізується на диких тваринах.

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Автор: Людмила Жерновська