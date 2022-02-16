Птах міг втекти із контактного зоопарку.

В одному із супермаркетів Харкова хазяйнував папуга, що втік із контактного зоопарку. Птах трощив все, що потрапляло під його дзьоб.

Відео з’явилося в одному із місцевих Telegram-каналів.

На ролику видно, як велетенський жовто-блакитний папуга, ймовірно роду ара, розмістився у прикасовій зоні та почав жбурляти товари у різні боки.

Птах не підпускав до себе людей, які намагалися припинити його хуліганські дії.

Однак витівки папуги повеселили відвідувачів супермаркету. Автор ролика зазначив, що готовий оплатити всі зіпсовані птахом товари.

Коментатори припустили, що папуга втік з контактного зоопарку, розташованого на другому поверсі торгового центру.

"Новий мерчандайзер",

"Проукраїнський папуга",

"Отак і почалося повномасштабне вторгнення",

- пишуть коментатори.

Нагадаємо, що раніше папуга зміг повторити відому мелодію iPhone і став справжньою зіркою мережі. Власники птаха записали цей момент на камеру й опублікували відео в інтернеті.

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