Камеру вдалося повернути.

У Новій Зеландії папуга вкрав камеру GoPro у туристів і зняв свою подорож по парку Фіордленд.

Про це пише The Guardian.

Папуга виду кеа вкрав камеру у сім'ї Верхулів, що зупинилися в хатині біля стежки Кеплера. Вони поставили GoPro, щоб зняти птахів, але одна з них вихопила камеру і полетіла.

Камера зобразила політ птаха, а також приземлення і "атаку" на GoPro, під час якої папуга здирав з неї шматки пластику.

Читайте такожКонспірологи проти метеликів: у США через скандал з Трампом закрили заповідник (відео)Власники камери пішли за птахом і знайшли його на землі поруч з камерою.

Як зазначає видання, папуги кеа відомі своїм цікавим і бешкетним характером, а також крадіжкою гаманців, прикрас та інших цінностей у туристів.

Раніше повідомлялося, що в Таїланді папуга вкрав і проковтнув 21 діамант з намиста господині.

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