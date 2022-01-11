Страус може розвивати швидкість в 70 км/год.

У китайському місті Чунцзо понад 80 страусів втекли з вольєра на місцевій фермі і влаштували забіг вулицями.

Їм вдалося покинути вольєр через незакриті ворота, пише CGTN.

Власнику ферми за допомогою поліції більшу частину цих птахів вдалося зловити і повернути назад. Постраждалих в результаті події немає ні серед людей, ні серед страусів.

Відзначається, що всього на цій страусиній фермі вирощується близько 300 страусів.

Зазвичай ці птахи харчуються овочами, а вага однієї особини перевищує 100 кілограмів. Страус може розвивати швидкість в 70 км/год.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли страуси тікають від господарів у Китаї.

Так, у 2017 році п'ять страусів, що втекли з ферми, стали причиною серйозних проблем з рухом після того, як вирішили пробігтися жвавою автострадою. Птахам вдалося пробігти близько 50 кілометрів до того моменту, як їх нарешті зловили. Але в підсумку вижили не всі з них.

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Вже в 2019 році в Китаї страус втік з двору господаря, злякавшись гостей. Птах мало не збив пішоходів, не раз вибігав на дорогу, тим самим створюючи аварійні ситуації. Через півгодини страус повернувся до свого власника.

У тому ж році в китайській провінції Юньнань поліція затримала страуса, який бігав дорогою і заважав автомобільному руху. Його повернули власнику.

Страуси люблять тікати не тільки в Китаї, але й в Україні. Так, у Кривому Розі страус кілька годин блукав вулицями міста. Час від часу він вибігав на проїжджу частину і нервував водіїв. Птаха повернули власнику.

Ще одного бігаючого по дорозі страуса бачили на Хмельниччині. Він заважав водіям на дорозі, а на додачу до всього на вулиці йшов сніг.

А в Житомирській області зняли на відео страуса, який біг вулицею за велосипедистом.

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