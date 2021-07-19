Спеціально для цього на місце підігнали спецтранспорт з водою.

У Києві помітили комунальника, який поливав клумбу під час шторму.

Відео інциденту виклали у Telegram-каналі "Київ оперативний".

На записі видно, що, попри негоду у столиці, співробітник комунальної служби поливав з розприскувача клумбу. Спеціально для цього на місце підігнали спецтранспорт з водою.

"До речі, саме час клумбу на Мілютенка поливати", - йдеться у коментарі до відео.

Сьогодні на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалась сильним вітром.

Через шторм стався транспортний колапс. Зокрема, в результаті потопу були закрито дві станції метро: "Берестейська" та "Академмістечко". Станції були буквально затоплені, вода дісталася до кас.

Через зливу громадський наземний транспорт у столиці також курсує без дотримання розкладу руху.

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Автор: Денис Прядко