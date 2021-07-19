Вулиці столиці перетворилися на річки, автомобілі буквально попливли.

У Києві через проливний дощ з грозою стався транспортний колапс.

Зокрема, в результаті потопу були закрито дві станції метро: "Берестейська" та "Академмістечко". Станції були буквально затоплені, вода дісталася до кас.

Через зливу громадський наземний транспорт у столиці також курсує без дотримання розкладу руху.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

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"Введено оперативне положення №4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху", - йдеться в повідомленні.

Жителів міста попереджають, що затримується рух низки маршрутів наземного громадського транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Судячи з відео, які публікують очевидці, вулиці Києва буквально перетворилися на річки. В деяких місцях попливли автомобілі.

Проблеми з трафіком спостерігаються на Подолі, пр. Перемоги, на вул. Автозаводській, вул. Тулузи тощо.

Нагадаємо, сьогодні на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалась сильним вітром.

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Автори: Катерина Лиманська, Інна Андаліцька