Мультфільм розповідає історію двох подруг, одна з яких дотримується здорового способу життя, а інша має зайву вагу.

Державне телебачення Північної Кореї випустило мультфільм про шкоду зайвої ваги.

Про це повідомляє NKNews.

Мультфільм розповідає історію двох подруг, одна з яких дотримується здорового способу життя, а інша має зайву вагу, бо їздить на трамваї і любить смачні закуски. В результаті вона впадає в харчову кому, і худа подруга намагається її розбудити.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я і зовнішній вигляд диктатора Кім Чен Ина після його схуднення.

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Кім Чен Ин сильно схуд: що відомо

На початку червня Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці, провівши засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії. Тоді ЗМІ відзначали, що на фотографіях з цього засідання північнокорейський лідер виглядає помітно схудлим: Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай затягнув ремінець наручного годинника.

Ще минулого року Національна розвідка Південної Кореї повідомляла про те, що Кім важить 140 кг і набирав в середньому 6-7 кг на рік від моменту приходу до влади в кінці 2011 року. Поки неясно, чи є такі зміни в зовнішності Кім Чен Ина наслідком хвороби або свідомого бажання схуднути.

Один з аналітиків припускає, що Кім Чен Ин міг вирішити схуднути, щоб поліпшити свій імідж всередині КНДР.

Автор: Денис Прядко