Місцева влада стверджує, що Кім Чен Ин схуд, тому що нібито страждає разом з жителями від ситуації в країні.

Жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я і зовнішній вигляд диктатора Кім Чен Ина після його схуднення.

Про це повідомляє Radio Free Asia.

Місцева влада стверджує, що Кім Чен Ин схуд, тому що нібито страждає разом з жителями від хронічного погіршення продовольчої безпеки, яка посилилася під час пандемії коронавірусу.

"Раптова втрата ваги сталася не через проблеми зі здоров'ям, а через те, що він страждає на самоті заради країни і людей, що знаходяться в кризовій ситуації", - передав слова місцевої влади джерело, що побажало залишитися невідомим.

При цьому серед місцевих жителів плітки про погіршення самопочуття лідера не вщухають

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"Вони заборонили поширювати будь-яку інформацію про здоров'я вождя. Він, за їхніми словами, змарнував через нагромадження державних справ. Але громадськість все одно обговорює цю проблему", - заявив він.

Кім Чен Ин сильно схуд: що відомо

На початку червня Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці, провівши засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії. Тоді ЗМІ відзначали, що на фотографіях з цього засідання північнокорейський лідер виглядає помітно схудлим: Кім Чен Ин щільніше, ніж зазвичай затягнув ремінець наручного годинника.

Ще минулого року Національна розвідка Південної Кореї повідомляла про те, що Кім важить 140 кг і набирав в середньому 6-7 кг на рік від моменту приходу до влади в кінці 2011 року. Поки неясно, чи є такі зміни в зовнішності Кім Чен Ина наслідком хвороби або свідомого бажання схуднути.

Один з аналітиків припускає, що Кім Чен Ин міг вирішити схуднути, щоб поліпшити свій імідж всередині КНДР.

Автор: Денис Прядко