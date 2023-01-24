Режим тривоги діяв близько двох годин, в ході перевірки нічого підозрілого виявлено не було.

Литовські спецслужби евакуювали пасажирів усіх міжнародних аеропортів країни через неправдиве повідомлення про бомбу-той, хто телефонував, зажадав від влади держави повернути видачу віз громадянам Росії.

Повідомлення про бомбу надійшло без вказівки конкретного аеропорту, тому спецслужби вирішили евакуювати пасажирів з усіх авіагаваней країни: міжнародних транспортних вузлів Вільнюса, Каунаса і Паланги. У прес-службі організації "Аеропорти Литви" розповіли, що режим тривоги діяв близько двох годин, в ході перевірки нічого підозрілого виявлено не було.

Представник Єдиного Центру порятунку Вілма Юозевічуте, яка приймає екстрені дзвінки жителів, заявила, що той, хто дзвонив зажадав, щоб литовська влада знову почала видавати візи громадянам Росії. Звідки надійшов дзвінок, не уточнювалося.

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Припинення видачі віх громадянам РФ-подробиці

9 вересня Рада Євросоюзу затвердила рішення про припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

13 вересня керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що 9 країн більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз: це Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Восени країни Балтії і Польща ввели заборону на в'їзд для громадян Росії, які мають короткострокові шенгенські візи, видані з туристичною метою і для відпочинку. У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня не пропустили 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також прикордонники анулювали 29 віз.