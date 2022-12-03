Литовські прикордонники не пропустили в країну понад 700 росіян, Латвія відмовила у в'їзді більш як 400 громадянам Росії.

Литва і Латвія з вересня відмовили у в’їзді понад 1 тисячі росіян.

Про це інформує Польське радіо, посилаючись на дані прикордонних служб цих країн.

Зазначається, що восени країни Балтії та Польща запровадили заборону на в'їзд для громадян Росії, які мають короткострокові шенгенські візи, видані з туристичною метою та для відпочинку.

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У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня не пропустили 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також прикордонники анулювали 29 віз.

У Латвії повідомили, що кількість росіян, які намагаються потрапити в країну, зменшилася майже на 40%. Латвійські прикордонники заявили, що з вересня відмовили у в'їзді понад 400 громадянам Росії.

Заборону на в'їзд для російських туристів ввели через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Обмеження не включають візити з гуманітарною метою та в'їзд осіб, яких переслідують з політичних мотивів.

Заборона на в'їзд росіянам: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам.

Верховна Рада 6 вересня звернулася до Євросоюзу з проханням скасувати видачу та вже отримані громадянами РФ туристичні візи.

9 вересня Рада Євросоюзу затвердила рішення щодо припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

13 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що 9 країн більше не приймають від росіян документи на оформлення туристичних віз: це Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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