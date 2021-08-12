Василь Милусь щоночі декілька десятків разів обходить територію школи, й від напарників вимагав того самого.

В одній зі шкіл Луцька зріє скандал - місцевий сторож погрожує прикувати себе до міської ради через імовірне звільнення, яке він вважає неправомірним.

Про це повідомляє місцевий "12 канал".

Василь Милусь працює у луцькій школі №27. Наразі він пенсіонер - сторожем пішов задля підробітку.

Та від колег він здобув неприємне прізвисько "людожер" через занадто відповідальне ставлення до роботи.

Він не тільки сам щоночі декілька десятків разів обходить територію школи, ще й напарників залучає до такої праці. Та вони ентузіазму Милуся не витримують - хто переводиться на інші зміни, а хто просто звільняється.

Читайте також"Не збираюся годувати свиней": у школі під Дніпром день народження вчительки спровокував скандалАдміністрація навчального закладу зважила всі "за" й "проти" та вирішила звільнити самого Василя. Та поки що це питання зависло у повітрі, оскільки у школі тимчасово немає директора.

Сам сторож готовий боротися за свою посаду, оскільки боїться, що не проживе на пенсію у 2300 гривень.

"Я буду консультуватися з юристами, як то зробити – чи то в департамент освіти, чи то в міську раду. І прив’яжу себе ланцюгом, голод оголошу. А що мені робити?" – каже Василь.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ліцей на Полтавщині, де боротьба з поборами обернулася для вчительки доганами та судовою справою - жінку звинуватили у булінгу.

Автор: Станислав Кожемякин