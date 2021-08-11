На Полтавщині вчителька англійської мови виступила проти поборів з батьків і педагогів школи, але її позиція обернулася проблемами для неї самої - доганами та судом.

Вчителька англійської мови Лариса Бондарчук із Щербанівського ліцею на Полтавщині виступила проти поборів із батьків та її колег, які процвітають у їх школі. Така позиція обернулася для неї двома доганами та судовим розглядом щодо булінгу.

Як пише OBOZREVATEL, конфлікт у Щербанівському ліцеї стався приблизно рік тому. Нещодавно відбувся суд, який вчителька виграла й змогла довести свою невинуватість. Щоправда, сама Бондарчук дуже шкодує, що в її конфлікт із директоркою ліцею Наталією Драч втягнули і її дитину та маму.

За словами вчительки, усе почалося з того, що вона почала ставити незручні запитання керівництву навчального закладу.

"Два роки тому в нас помінялася директорка. Спочатку все було начебто нормально. Проте з часом у школі почали процвітати побори. Причому гроші були потрібні як із батьків, так і з учителів. Ніколи раніше нічого подібного у нас не було. Директор викликала в кабінет по одному або по два вчителі, і говорила, мовляв, я вам виписала премію, а ви купите те-то і те-то. Потрібно було придбати, наприклад, стенди в школу, меблі. Говорила, якщо ви не вмієте працювати з батьками, тоді купуйте все самі", – розповідає Бондарчук.

Так, за словами вчительки, у вересні минулого року батьки учнів 5 класу здавали по 800 грн, щоб купити для школи дві шафи для одягу, полиці для книг, жалюзі на вікна та стенди в кабінет.

Педагогів школи директорка "переселила" з учительської до препараторської, запропонувавши зробити перед цим там ремонт.

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"Невже громада не може виділити гроші на ремонт цих приміщень для вчителів? Мене це дуже обурило. Я вклала свої 9 тисяч гривень на ремонт і придбання меблів для учительської кімнати кабінету англійської мови, ще знайшла спонсорів, які допомогли мені все це зробити. І на зборах із директоркою я запитала, чи збирається вона проводити річний звіт? На що директорка відповіла, що все є на сайті. Але в мене були питання. Я прямо сказала: чи збираються нам компенсувати витрачені на ремонт гроші? На що мені відповіли: "Ну це ж ви робили для себе", – обурюється вчителька.

Не сподобалися зайві запитання не тільки директорці, а й голові Щербанівської сільради Ігорю Процику.

"Після цього мені просто влаштували 37-й рік. Почали писати на мене доповідні, мене змушували писати пояснювальні. Якщо я відмовлялася це робити, то складали на мене акт. Працювали і з батьками дітей. Як наслідок, за один місяць я отримала дві догани", – розказала Бондарчук.

Згодом вчительку звинуватили в булінгу учня і шкільна комісія звернулася до суду, який Бондарчук у підсумку виграла.

Позиція директора Щербанівського ліцею

Директорка Щербанівського ліцею Наталія Драч коментувати ситуацію не захотіла. На питання про побори вона заявила, що все це нібито неправда: "Мене перевіряли вже за всіма її звинуваченнями, нічого не підтвердилося. Але я нічого коментувати не буду".

Директорка вважає, що причина всього – політика і те, що вчительці нібито не подобається, що саме ця людина очолює школу.

Що говорять у відділі освіти

Керівник відділу освіти Щербанівської сільради Леся Осадча стверджує, що ремонти й догани вчительці нібито не пов'язані між собою: "Цій школі виділяється багато грошей, навіть на мило. Але якщо батьки хочуть допомогти школі, то це їхнє добровільне рішення".

За словами Осадчої, ліцей уже перевіряли Держпотребслужба, поліція, запрошували навіть депутатів, але жодних порушень не виявили.

"Якщо батьки купують меблі, інвентар, то все це ставиться на баланс. Тому і Контрольно-ревізійне управління жодних порушень не знайшло", – прокоментувала Осадча.

Щодо питання про ремонт учительської, то у відділі освіти заявили: ніде не записано, що в педагогів повинна бути окрема кімната.

"Їхнє робоче місце – стіл у класі. Але так у нас звикли, що повинна бути вчительська. Оскільки відбулася реорганізація навчальних закладів, то в їхню кімнату посадили бухгалтерів. Все одно всі вчителі там не вміщалися. Їм запропонували відремонтувати лабораторні приміщення, допомогли з матеріалами, але провести роботи вчителі повинні були самі. Бондарчук це не сподобалося. Так, вона знайшла спонсорів, зробила ремонт, купила шпалери. А потім зажадала, щоб їй оплатили. Якщо хтось не хоче сам ремонтувати, то нехай використовує старі меблі, сидить у старому кабінеті, з часом йому все поміняють", – каже Осадча.

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Чиновниця стверджує, що раніше школою керував інший директор, який нібито закривав очі на скарги на Бондарчук, а нова очільниця закладу не стала цього робити.

"З 2018 року на цього вчителя були два адвокатських запити. Вони стосувалися її відносин з учнями. У нового директора суворіші вимоги до педагогів, комусь це не подобається", – вважає Осадча.

Думка "Батьки SOS"

Співзасновниця громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова називає цей випадок дуже показовим.

"Вперше учителька зважилася розповісти про побори. Зазвичай класні керівники опиняються в складній ситуації. Вони озвучують забаганки адміністрації – пофарбувати, побілити. Але батьки проти. Директор тисне. Тоді батьки пишуть скарги в різні інстанції і директор розуміє, що цей конфлікт може вийти йому боком", - говорить Парфьонова.

Вона зазначає, що в таких ситуаціях відділи освіти просто не виконують свої обов'язки.

"Якщо необхідний ремонт навчального закладу, то де ви були? Ще ні одне управління освіти не було притягнуте до відповідальності за бездіяльність. Зараз почнеться навчальний рік і ми побачимо красиві звіти про готовність шкіл. А насправді все це лише на папері. Все купували за гроші батьків. Вони оплачують усе, навіть вогнегасники і гідранти в школах. А в підсумку буде як у Васильківській школі, яку знесли. Батьки багато років фарбували, білили, підклеювали тріщини. А тріщина пішла в фундамент і навчальний заклад завалився, відновленню не підлягає. Тому що батьки не фахівці в ремонтах", – говорить вона.

Сама Бондарчук каже, що справою про булінг хотіли просто поставити хрест на її 30-річній педагогічній кар'єрі.

"Мені дуже шкода, що хлопчик і його мама стали заручниками вмілої маніпуляції, гри на батьківських почуттях, але я принципово міняти школу не буду", - зазначила вчителька.

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Автор: Іван Бойко