11 з 16 корів успішно пройшли наукові дослідження.

Німецькі вчені навчили корів користуватися вбиральнею. У країні сподіваються, що така звичка рогатої худоби допоможе скоротити викиди парникових газів.

Про це повідомляє BBC.

Сечу після відвідин корів зібрали й обробили. Вважається, що аміак з коров’ячої сечі перетворюється у парниковий газ, коли змішується з ґрунтом.

Дослідники пробували навчити ходити до туалету 16 корів на фермі за системою нагород і покарання, яка належить дослідницькому інституту біології сільськогосподарських тварин.

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Для цього тварин поміщали у загін MooLoo і нагороджували їжею за сечовипускання. Порушників поливали водою протягом трьох секунд.

У рамках третього етапу навчання дистанція від туалету була збільшена, а нагороди і покарання були такі ж.

Наприкінці 10-го тренування вчені виявили, що 11 тварин успішно навчилися користуватися вбиральнею.

Фахівці вважають, що це може скоротити викиди аміаку на 56%. Також вони кажуть, що зниження сечі покращить їхню гігієну і благополуччя.

Екологи неодноразово звинувачували великих аграрних гігантів у забрудненні довколишнього середовища й закликали їх скоротити викиди шкідливих речовин у довкілля. Відомо, що сільськогосподарський сектор виробляє велику кількість парникових газів, а також використовує великі площі земель, які й спричиняють зміну клімату.

9% світових викидів С02 припадає на тваринництво і 30-40% глобальних викидів метану (через гній і кишкову ферментацію). Водночас 64% викидів стосуються закису азоту через використання добрив.

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Автор: Віолетта Орлова