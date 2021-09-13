Інцидент стався в Англії під час зйомок фільму "Місія нездійсненна".

В Англії проходять зйомки фільму "Місія нездійсненна 7", головну роль в якому грає 59-річний американський актор Том Круз.

Про це повідомляє The Sun.

Так, у фільмі буде момент, коли Том Круз стрибає з парашутом і приземляється на території Національного парку "Озерний край". Під час зйомок він здійснив чотири стрибки, через які стадо корів знепритомніло.

А все тому що команда використовувала спеціальні пристрої, що видають високочастотний шум, щоб убезпечити актора від польоту дронів в ході стрибків. Саме через цей потужний звук коровам стало зле і вони знепритомніли. Також повідомляється, що пізніше бідні тварини прийшли до тями і з ними все добре.

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"Місія нездійсненна 7": що відомо

"Місія нездійсненна 7" - це майбутній американський пригодницький бойовик, режисером і сценаристом якого виступає Крістофер Маккуоррі. Головну роль зіграє Том Круз. Також до акторського складу приєдналися Вінг Реймс, Генрі Черні, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Анджела Бассетт і Фредерік Шмідт та інші.

Компанія Paramount Pictures випустить фільм в прокат 30 вересня 2022 року, а через 45 днів - на Paramount+.

Сюжет. Найдосвідченішому і цінному агенту ЦРУ Ітану Ханту цього разу доведеться зіткнутися з непереборною загрозою, в особі лиходія найвищого рівня, з яким Ітану ще не доводилося зустрічатися.

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Автор: Діана Могилєвич