До цього часу найпоширенішим методом підрахунку віку населення в країні був так званий "корейський вік".

Парламент Південної Кореї прийняв закон, який скасовує систему підрахунку віку - так званий "корейський вік".

Відповідно до закону, система скасовується в офіційних документах з червня 2023 року, і всі інстанції переходять на стандартну міжнародну, передає Бі-бі-сі.

Як заявив представник правлячої "Партії народної влади" Ю Сан Бом, перегляд спрямований на скорочення соціально-економічних витрат, оскільки через плутанину в системах підрахунків виникає багато правових і суспільних суперечок.

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До нинішнього моменту найпоширенішим методом підрахунку віку населення в країні був так званий "корейський вік", коли людині записують 1 рік в момент її народження, і потім роки додаються в кожен перший день місячного Нового року (а не в день народження, як в інших країнах).

За іншим методом, який також використовується в Південній Кореї, новонародженому зараховують нуль років, і перший рік життя додають 1 січня. Цей метод використовують, переважно, для визначення віку, з якого дозволено вживати алкоголь і купувати сигарети.

При цьому стандартну міжнародну систему - коли при народженні записують нуль років, і додають роки в кожен наступний день народження - в Південній Кореї з 1960 року використовують для медичних і юридичних цілей.

Таким чином, південнокорейцю, народженому 31 грудня 2002 року, до 8 грудня 2022 року буде 19 років за міжнародною системою і 20 або 21 рік за двома системами, що існують в Південній Кореї.

"Коли люди виявлять, що вони на рік або два молодші, це матиме позитивний вплив на суспільство", - вважає глава Міністерства законодавства Південної Кореї Лі Ван Гю.

За його словами, уряд буде широко просувати нову вікову систему, щоб допомогти їй прижитися в повсякденному житті громадян.

"Для серйозних змін потрібні не тільки адміністративні заходи, а й громадські зусилля по руйнуванню культури, заснованої на рангах", - зазначив Кім Чон Квон, професор права університеті Чунганг в Сеулі.

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