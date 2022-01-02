На затримання перебіжчика були кинуті південнокорейські військові.

У суботу невідомий чоловік перетнув загородження в східній частині провінції Канвондо і втік з Південної в Північну Корею.

Про це повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на військових Республіки Корея.

Спеціальне обладнання відстежило присутність людини в демілітаризованій зоні приблизно о 21:20 за місцевим часом. Дані про його особу не повідомляються.

З метою упіймання порушника кордону на місце були відправлені південнокорейські солдати, але операція виявилася невдалою.

"Для його упіймання були направлені військові, і під час проведення операції в демілітаризованій зоні було встановлено, що невідомий близько 22:40 перетнув військову демаркаційну лінію і втік на північ", - розповів представник Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея.

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У неділю південнокорейські військові направили КНДР повідомлення про подію за допомогою Східної військової міжкорейської лінії зв'язку. Поки про долю перебіжчика поки нічого не відомо, але особливих дій з боку північнокорейських військових також не спостерігається.

Такі втечі трапляються рідко, оскільки через репресії і злиднів саме жителі Північної Кореї тікають на південь - за десять років таких випадків було понад 30 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, раніше північнокорейцям заборонили сміятися, пити алкоголь і розважатися протягом 11 днів з нагоди десятої річниці смерті колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра.