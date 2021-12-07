Дівчина заснула на підлозі біля гризуна, а прокинулася з новою зачіскою.

Морська свинка у США відгризла господині жмут волосся. Інцидент стався в Кентуккі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що 29-річна перукарка Гара Салліван повернулася після святкування Дня подяки. Дівчина заснула прямо на підлозі біля своєї морської свинки Діксі.

Коли вона прокинулася, то побачила, що у неї немає пасма волосся, а замість неї стирчать коротенькі недогризки. Дівчина знайшла своє волосся на підлозі. За її словами, поки вона спала над її зачіскою попрацювала Діксі. Тепер їй доведеться чекати приблизно півроку-рік поки відросте пасмо.

Читайте такожСвиня-пожежниця: рятівники у США взяли на службу справжню льоху (відео)"Діксі дуже мила та спокійна! Просто вона любить поласувати людським волоссям", - зазначила господиня гризуна.

Як раніше повідомляв УНІАН, підприємці американського міста Чикаго масово влаштовують котів на роботу. Річ у тім, що з недавніх пір місто страждає від навали гризунів.

Програму "Коти на роботі" заснувала місцева благодійна організація. Волонтери розшукують бездомних котів і замість того, щоб тварин присипляти, їх віддають під опіку місцевих компаній. В обов'язки котів входить ловля гризунів, а від деяких вимагають ще менше – їсти та спати.

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Автор: Анастасія Горбачова