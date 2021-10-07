У пухнастих співробітників довічний контракт.

Підприємці американського міста Чикаго масово влаштовують котів на роботу. Річ у тім, що з недавніх пір місто страждає від навали гризунів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Люди викидають залишки їжі, які доступні щурам, що їх й приваблює. Крім того, зараз в місті будують багато нових будинків. Після будівництва багато щурів розбігаються в пошуку нового прихистку, через що вони стають більш помітні", - розповів працівник притулку для тварин Роб Кроудер.

Програму "Коти на роботі" заснувала місцева благодійна організація. Волонтери розшукують бездомних котів й замість того, щоб тварин присипляти, їх віддають під опіку місцевих компаній. В обов'язки котів входить ловля гризунів, а від деяких вимагають ще менше – їсти та спати.

Читайте такожБританця, який відмовлявся їхати з Афганістану без своїх 200 тварин, успішно евакуювали"Феромони кота допомагають відлякувати щурів від будівель. Їх існування на цьому місці фактично говорить щурам, що вони не повинні знаходиться на цій території", - пояснила представниця благодійної організації Сара Лісс.

Власник однієї з місцевих пивоварень Вільям Гарлі вже встиг оцінити роботу вусатого співробітника. На його підприємстві дуже багато зерна, а це буквально магніт для гризунів. Проблему спочатку намагалися вирішити за допомогою професійних фірм, але щурів менше не стало.

"Я не хочу, щоб щурів на моєму підприємстві вбивали хімікатами або пастками. Я краще буду утримувати природного хижака. Вже в перший день після їх появи в нашій пивоварні ми більше не бачили щурів", - розповів власник пивоварні.

Послугами пухнастих співробітників користуються в держустановах по всьому світу. Один з найвідоміших - кіт Ларі, колись головний мишолов в прем'єрській резиденції Великобританії.

Пухнасті працівники істотно відрізняються від звичайних – трудовий контракт у них довічний, але це роботодавців не лякає.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні є і свій відомий пухнастий працівник - кіт Левчик, який працює з Вересня 2020 року в будівлі Львівської Ратуші. Його називають котячим мером Львова.

За легендою, на початку вересня молодий вуличний кіт деревом піднявся на балкон львівської мерії, влаштувавшись в кабінеті глави міста. Тварину відловили, зводили до ветеринара і вирішили залишити в будівлі.

На сторінці Головного кота Львова в Instagram постять кумедні фото і відео хвостатого, втім, є і більш змістовні та корисні повідомлення. Зокрема, там з'явилася інформація про зустріч у Львові делегації з Бельгії.

7 вересня поточного року кіт раптово пропав після проведення антитерористичної операції СБУ в будівлі Львівської міськради. Пізніше його знайшли з травмованими задніми лапами. Левчика відвезли до ветеринара на огляд.

Автор: Анастасія Горбачова