В інший день вона ще й пограбувала медустанову і, як вважає слідство, винесла близько 23 тис. доларів готівкою.

У США жительку штату Невада звинувачують у пограбування медичного закладу та проведенні незаконних хірургічних маніпуляцій.

Як повідомляє New York Daily News із посиланням на поліцію, жінка на ім'я Лорел Ейк вломилася до стоматологічного кабінету і пограбувала його. Зокрема, вважається, що вона вкрала близько 23 тис. доларів готівкою. Обвинувачена не є дантистом, однак раніше працювала в цій медустанові.

Коли розслідування пограбування привело поліцейських до Лорел, з'ясувалося: вона замішана у ще одному злочині. За словами правоохоронців, обвинувачена зізналася, що, попри відсутність медичної ліцензії, в один із днів до крадіжки проникла у стоматологію і видалила пацієнту 13 зубів, а для знеболювання використовувала списаний стоматкабінетом анестетик.

Жінку заарештували за звинуваченням у кількох тяжких злочинах, зокрема, у проведенні операції іншій людині без ліцензії, у крадіжці зі зломом, крадіжці в особливо великих розмірах і порушенні умовного терміну / умовного вироку. Їй також пред'явили звинувачення у злочинній змові з метою скоєння крадіжки зі зломом.

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Автор: Катерина Комолова