Хлопець з м'ясницьким ножем хотів розіграти пограбування, однак «‎жертви» сприйняли пранк серйозно.

20-річний американський блогер Тімоті Вілкс загинув на парковці біля парку розваг у Нешвіллі, штат Теннессі під час зйомок відеопранку.

Як повідомляє The Washington Post, у п'ятницю, 5 лютого, хлопця застрелив 23-річний Девід Старнс-молодший, який був неподалік з компанією товаришів.

Читайте такожНищать квартири "заради хайпу": українські ріелтори потерпають від нової забавки підлітків та блогерівЗа попередньою інформацією, Вілкс хотів розіграти групу людей на парковці та викласти відео з пранком на YouTube. Блогер та його друг узяли м'ясницькі ножі та вирішили зімітувати пограбування. Однак коли вони підійшли до компанії, Старнс застрелив одного з «‎нападників»‎.

Чоловік зізнався поліції, що справді стріляв у Вілкса, але лише з метою самооборони, тому що не знав, що напад з ножами — розіграш.

Правоохоронці розпочали розслідування, однак жодних звинувачень Старнсу поки не висувають. Місцеве видання WKRN зазначає, що парк розваг використовується для родинного відпочинку, тож зазвичай там буває чимало дітей, які могли опинитися поруч під час інциденту.

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Переклад: Катерина Комолова